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    İzmir'de arkadaşlarına yardım etmek isteyen gence otomobil çarptı

    İzmir'in Narlıdere ilçseinde, otoyolda lastiği patlayan arkadaşlarına yardım etmek isteyen Muhammet Can Yorga'ya, yolun karşısına geçerken otomobil çarptı.
    • DHA
    • 05.09.2020 - 08:04
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    İzmir'de arkadaşlarına yardım etmek isteyen gence otomobil çarptı

     

    İzmir-Çeşme Otoyolu Narlıdere Kavşağı yakınında, Balçova yönünden Narlıdere istikametine iki araç ile seyir halinde olan arkadaş grubundan iddiaya göre arkada bulunan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 KE 1913 plakalı otomobilin lastiği patladı.

    ARKADAŞLARINA YARDIM EDERKEN OTOMOBİL ÇARPTI

    Bunun fark eden Muhammet Can Yorga'nın içinde bulunduğu 21 AAB 369 plakalı otomobil yardım etmek için durdu. Araçtan inen Yorga, arkadaşlarının lastiği değiştirmesine yardım etti. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Yorga'ya U.Ö. (21) yönetimindeki 35 ULG 99 plakalı otomobil çarptı.

    İzmir de arkadaşlarına yardım etmek isteyen gence otomobil çarptı #1

    OLAY YERİNDE CAN VERDİ

    Kazayı gören arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yorga'nın olay yerinde öldüğü belirlendi.

    İzmir de arkadaşlarına yardım etmek isteyen gence otomobil çarptı #2

    ARKADAŞLARI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

    Yorga'nın öldüğünü öğrenen arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. U.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    İzmir de arkadaşlarına yardım etmek isteyen gence otomobil çarptı #3

    İzmir de arkadaşlarına yardım etmek isteyen gence otomobil çarptı #4

    İzmir de arkadaşlarına yardım etmek isteyen gence otomobil çarptı #5

    İzmir de arkadaşlarına yardım etmek isteyen gence otomobil çarptı #6

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