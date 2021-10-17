İzmir’de, aşı karşıtları miting düzenledi

Bornova ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda, aşı karşıtları tarafından “Büyük Uyanış Başkent” mitingi düzenlendi.

Koronavirüs ile mücadelenin önemli bir sac ayağı olan aşı, vatandaşları ikiye böldü.

Birçok vatandaş hem kendi hem toplum sağlığını tehlikeye atmamak için aşılarını vaktinde olurken, bazı vatandaşlar aşıların karşısında yer aldı.

İstanbul ve Ankara’nın ardından, İzmir’de de koronavirüs aşılarına karşı olan vatandaşlar meydanlara çıktı.

AŞI VE PCR TESTİ KARŞITI DÖVİZLER TAŞINDI

Aşı karşıtları, Bornova ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

“Büyük Uyanış Başkent” adı verilen mitingde maske takmadan toplanan kalabalık ellerinde aşı ve PCR testi karşıtı dövizler taşıdı.

“TURİSTE BULAŞMAYAN VİRÜS”

Aşı karşıtlarının dövizlerinde, “Kontrol altına almak istedikleri salgın değil insanlık”, “Aşılı aşısız ayrıştırılmaya hayır”, “Pandemi İsveç’te bitti, Norveç’te bitti, Danimarka’da bitti”, “Turiste bulaşmayan virüs” yazdığı görüldü.