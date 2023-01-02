İzmir'de asistan doktora jiletli saldırı: 18 yıl yatacak

Asistan doktoru, jiletle boynundan yaralayan ve mahkemede 18 yıl hapis cezasına çarptırılan saldırganın cezası, Yargıtay’da onandı.

Diz ağrısı şikayetiyle 16 Ekim 2019'da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'ne giden Bayram Kaynak'ı, asistan doktor Kadir Songür muayene etti.

Doktorun ilaç yazdığı 29 yaşındaki Kaynak, "Yazdığın ilaç ağrımı geçirmezse, o zaman görürsün." diyerek kurumdan ayrıldı.

Damara gelmedi ama derin kesti

Daha sonra tekrar hastaneye gelen Kaynak, bir anda Songür'ün odasına girip, elindeki jiletle saldırdı.

Kanlar içinde kalan 26 yaşındaki genç doktora, ilk müdahaleyi de meslektaşları yaptı.

Jiletin koroner damara zarar vermediği ancak derin kesiğe neden olduğu belirlendi.

20 yıl ceza aldı

Bu arada kaçan şüpheli ise polis tarafından yakalandı.

Polisteki işlemlerinin ardından Kaynak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Kaynak, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bozma kararı

Sanık avukatı, kararı istinafa taşıdı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi'nde görülen duruşmada 20 yıllık hapis kararına, 'bozma kararı' çıktı.

Heyet, sanığın 2017 yılında Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde akut psikotik bozukluk tanısıyla yatarak tedavi gördüğünü, buradan alınan raporlarda sanığın akli dengesinin akıllıca yaşam sürmesi için kısmen yeterli olduğu ve akli dengesinin normal yaşam sürmesine kısmen izin verdiği belirtildi.

Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınması istendi

Olay sonrası Adli Tıp Kurumu'nun verdiği rapor ile bu hastaneden verilen rapor arasında farklılıklar olduğuna kanaat getiren heyet, İstanbul Adli Tıp Gözlem İhtisas Dairesi ve devamında 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan rapor alınması, bu raporlar arasında çelişki bulunması halinde, çelişkinin giderilmesi için Adli Tıp Genel Kurulu'ndan rapor alınmasına hükmetti.

Mahkeme başkanı, karara muhalefet şerhi koydu

2021 yılının Aralık ayında İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Kaynak, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkemenin oy çokluğuyla aldığı karara, cezanın 20 yıl hapis olması gerektiği yönünde görüş bildiren mahkeme başkanı, karara muhalefet şerhi koyduğunu söyleyerek duruşmayı bitirdi.

18 yıllık cezası onandı

DHA’nın haberine göre itiraz üzerine dosya, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nde görüldü.

Temyiz istemlerini inceleyen daire, istinaf başvurusunun esastan reddine ve hükmün tüm dosya kapsamına göre hukuka uygun olduğuna karar verip, Songür’e verilen 18 yıllık hapis cezasını onadı.