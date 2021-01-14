İzmir'de aynı tavuk çiftliğine 2'nci kumar baskını

Ekipler tarafından 2'nci kez basılan eski tavuk çiftliğinde kumar oynadığı tespit edilen 38 kişiye para cezası yazıldı.

İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Havuzbaşı Mahallesi'nde daha önce aynı suçtan mühürlenen bir tavuk çiftliğindeki kumar ihbarı, ekipleri harekete geçirdi.

Aynı çiftlikte yine kumar oynandığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri baskın düzenledi.

Ekipler, daha önce tavuk çiftliği olarak kullanılan binada kurulan masalarda kumar oynandığını tespit etti.

38 KİŞİYE CEZA YAZILDI

Çiftlikteki 38 kişiye "kumar oynamak", "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek", "maske takmamak" ve "kapalı alanda tütün mamulleri tüketmek" suçlarından para cezası uygulandı.

MÜHRÜ BOZAN ŞAHSA ADLİ İŞLEM

İş yeri mührünü bozan Z.S. hakkında da adli işlem başlatıldı.

GEÇTİĞİMİZ AY CEZA YAZILDI

Tavuk çiftliğine 25 Aralık 2020'de yapılan baskında da 46 kişiye "kumar oynamak" ve "sokağa çıkma yasağını ihlal etmek" suçlarından para cezası kesilmişti.