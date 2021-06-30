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    İzmir'de ayrılma aşamasındaki eşi ve arkadaşını vurdu

    Eşi ve arkadaşının kaldığı evi basan O.B., tabancayla dehşet saçtığı o anları sosyal medyada paylaştı. Polis ekipleri, 2 kişiyi yaralayan saldırganı arıyor.
    • İHA
    • 30.06.2021 - 17:32
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 17:44
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    İzmir'de ayrılma aşamasındaki eşi ve arkadaşını vurdu

    İzmir'de minibüs şoförlüğü yapan O.B., ayrılma aşamasındaki eşi S.B. ve ilişkisi olduğu iddia edilen Y.T.'nin aynı evde bulunduğunu öğrendi.

    O.B., bunun üzerine Buca ilçesine bağlı Adatepe Mahallesi'ndeki evi bastı.

    KURŞUN YAĞDIRDI

    O.B., yanında getirdiği tabancayla önce Y.T.'ye daha sonra da eşi S.B.'ye ateş açtı ve olay yerinden kaçtı. Vücuduna mermiler isabet eden S.B. ve Y.T. yaralandı. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.B. ve arkadaşı Y.T., sağlık ekipleri tarafından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. İki isim tedavilerinin ardından taburcu oldu.

    SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

    O.B.'nin yaşanan o dehşet anları ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedip, sosyal medya hesabından yayınladığı ortaya çıktı. Görüntülerde saldırıya uğrayan S.B. ve Y.T.'nin duyulan çığlıkları kan dondurdu.

    İzmir'de ayrılma aşamasındaki eşi ve arkadaşını tabancayla vurdu

    "YARIM KALMADI, ÖLECEKSİN"

    O.B.nin paylaşıma, "Benim namusumu kirletti ve başımı eğdi. Yarım kalmadı. Söz veriyorum öleceksin, bedelini ödeyeceksin." yazısını yazdığı da öğrenildi.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Polis ekipleri, kayıplara karışan O.B.'yi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

    İzmir de ayrılma aşamasındaki eşi ve arkadaşını vurdu #1

    İzmir de ayrılma aşamasındaki eşi ve arkadaşını vurdu #2

    İzmir de ayrılma aşamasındaki eşi ve arkadaşını vurdu #3

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