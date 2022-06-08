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    İzmir'de Ayşe Nazlı'yı öldüren sanığın cezasına onama

    Ayşe Nazlı Kınacı'yı öldürüp cesedini ormana atan Taylan Özgür İmal'a verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 21 yıl hapis cezası, İstinaf Mahkemesi tarafından onandı.
    • 08.06.2022 - 11:35
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 12:00
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    İzmir'de Ayşe Nazlı'yı öldüren sanığın cezasına onama

    İzmir'in Menderes ilçesi Atatürk Mahallesi Yaren Tepe mevkisinde 19 Şubat 2020 yılında yaşanan olayda, bir orman görevlisi, ağaçların arasında battaniyeye sarılı kadın cesedi bulmuştu.

    İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, cesedin 15 Şubat'ta Alsancak Polis Merkezi'ne hakkında kayıp başvurusu yapılan 20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı'ya ait olduğunu belirlemişti.

    Cinayeti itiraf ettikten sonra tutuklandı

    Bu gelişme üzerine soruşturmayı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri devraldı. Cinayet şüphesiyle Taylan Özgür İmal, saklandığı evde yakalanıp gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden İmal, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

    Cinsel saldırıda bulundu

    İmal hakkında 'nitelikli kasten öldürme', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi nitelikli olarak hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

    21 yıl hapis cezasına çarptırıldı

    İHA'nın haberine göre; 1 Şubat'taki davada İmal, 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15 yıl, 'kişiyi nitelikli olarak hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Sanığın cezasında indirim uygulanmadı. Yerel mahkemenin verdiği kararın ardından tarafların itirazıyla dosya, İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi.

    İstinaf Mahkemesi cezayı onadı

    İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Ceza Dairesi, yargılama sonucunda dosyaya yansıyan tüm deliller ve bilgilerin, gerekçeli kararda yöntemince tartışılarak ulaşılan vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığının altını çizdi.

    Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin kararında usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını belirterek istinaf başvurusunu reddetti.

    İzmir de Ayşe Nazlı yı öldüren sanığın cezasına onama #1

    İzmir de Ayşe Nazlı yı öldüren sanığın cezasına onama #2

    İzmir de Ayşe Nazlı yı öldüren sanığın cezasına onama #3


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