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    İzmir’de baba ile kızı kazada can verdi

    Motosiklet ile kamyonun karıştığı kazada baba ve yolcu konumunda bulunan 5 yaşındaki minik kızı yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
    • İHA
    • 07.08.2021 - 08:59
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    İzmir’de baba ile kızı kazada can verdi

    İzmir’in Kiraz ilçesi Şemsiler Mahallesi’nde Bekir Özkan (36) idaresindeki 35 Z 2317 plakalı motosiklet ile H.L. yönetimindeki 16 AFT 394 plakalı silaj yüklü kamyon, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü baba Bekir Özkan ve yolcu konumunda bulunan kızı Neriman Özkan (5) yola savruldu.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

    BABA İLE KIZI CAN VERDİ

    Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde baba Özkan’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edilirken, ağır yaralı durumdaki küçük kızı ise ambulansa alınarak Kiraz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen minik Neriman, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

    İzmir’de baba ile kızı kazada can verdi #1

    KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

    Öte yandan, kamyon sürücüsü H.L., gözaltına alınırken, baba ve kızının hayatını kaybettiği kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    İzmir’de baba ile kızı kazada can verdi #2

    İzmir’de baba ile kızı kazada can verdi #3

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