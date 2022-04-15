Petrol
111.23
-0.07%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
596.611
1.30%
BTXN Coin
31.24
1.72%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Açık 16 C

    İzmir'de baba- oğul, husumetlisini sokak ortasında vurdu

    İzmir'in Bornova ilçesinde Ercan D. ve babası Fırat D., 24 yaşındaki husumetlileri Şeyhmus Çekin'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
    • 15.04.2022 - 19:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de baba- oğul, husumetlisini sokak ortasında vurdu

    Saat 16.00 sıralarında İzmir'in Bornova ilçesi Doğanlar Mahallesi 1590 sokakta meydana gelen olayda, hurdacılık yapan Ercan D. ve babası Fırat D., aralarında daha önceden husumet bulunan Şeyhmus Çekin ile evinin önünde tartışmaya başladı.

    Baba-oğul pompalı tüfekle vurdu

    DHA'nın haberine göre, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda baba- oğul evlerine gidip pompalı tüfekle geri geldi. İddiaya göre Ercan D., pompalı tüfekle Çekin'e ateş ederek yaraladı. Ercan D. ve babası kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Hayatını kaybetti

    Gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çekin'i Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Çekin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çekin'in cesedi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Öte yandan, Çekin'in ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, polis hastanede güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliler Ercan D. ve babası Fırat D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

    İzmir de baba- oğul, husumetlisini sokak ortasında vurdu #1

    İzmir de baba- oğul, husumetlisini sokak ortasında vurdu #2

    İzmir de baba- oğul, husumetlisini sokak ortasında vurdu #3

    İzmir de baba- oğul, husumetlisini sokak ortasında vurdu #4

    İzmir de baba- oğul, husumetlisini sokak ortasında vurdu #5

    İzmir de baba- oğul, husumetlisini sokak ortasında vurdu #6

    İzmir de baba- oğul, husumetlisini sokak ortasında vurdu #7

    İzmir de baba- oğul, husumetlisini sokak ortasında vurdu #8

    İzmir de baba- oğul, husumetlisini sokak ortasında vurdu #9


    İlginizi Çekebilir

    Mesanesinde kulaklık kablosuna rastlandı
    Dünya

    Mesanesinde kulaklık kablosuna rastlandı

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı
    Tesla

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı

    Türkiye’nin bağışçılık ve hayırseverlik karnesi
    Yaşam

    Türkiye’nin bağışçılık ve hayırseverlik karnesi

    Görüş Bildir