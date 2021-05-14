Euro
10.285
0.15%
Dolar
8.5066
0.05%
Altın
498.43
-0.18%
Borsa
1.441
-0.25%
Bitcoin
424.096
-3.26%
EXEN Coin
36.20
0.75%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    İzmir'de, babası uyurken evi ateşe verdi

    Buca'da, babasıyla birlikte oturan Murat G. iddiaya göre evini ateşe verdikten sonra kaçtı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, 2 kişi dumandan etkilendi.
    • DHA
    • 14.05.2021 - 06:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de, babası uyurken evi ateşe verdi

    İzmir'in Buca ilçesi Ufuk Mahallesi 910/2 Sokak üzerinde bulunan tek katlı evde  babasıyla birlikte yaşayan Murat G., babası uyuduğu sırada evini ateşe verdi, ardından olay yerinden kaçtı.

    Dumandan etkilenen Mehmet G. kendi imkanlarıyla evden çıkarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Yoğun dumanlar tüm sokağı sararken, bölgeye ulaşan ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

    2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

    Yangında dumandan etkilenen Mehmet G. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedavisi süren Mehmet G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada yangının çıktığı evin bitişiğindeki binada oturan Mehmet G.'nin kardeşi Ahmet G. de dumandan etkilendi.

    Ahmet G.'ye olay yerinde bulunan sağlık ekibi tarafından oksijen desteği verildi. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

    Polis ekipleri, olayın ardından kayıplara karışan Murat G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

    İzmir de, babası uyurken evi ateşe verdi #1

    İzmir de, babası uyurken evi ateşe verdi #2

    İzmir de, babası uyurken evi ateşe verdi #3

    İzmir de, babası uyurken evi ateşe verdi #4

    İzmir de, babası uyurken evi ateşe verdi #5

    İzmir de, babası uyurken evi ateşe verdi #6

    İzmir de, babası uyurken evi ateşe verdi #7

    İzmir de, babası uyurken evi ateşe verdi #8

    İzmir de, babası uyurken evi ateşe verdi #9

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir