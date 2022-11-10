İzmir’in Tire ilçesinde babasını darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Tire ilçesi Toparlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, babası 79 yaşındaki Himmet Geleç ile yaşayan kızı 49 yaşındaki M.G. başka bir köyde yaşayan akrabalarına giderek babasının hasta olduğunu söyledi.

Bunun üzerine akrabaları, M.G.'nin kardeşi A.G.’ye telefonla ulaşarak babasını kontrol etmesini istedi.

Hareketsiz yatan yaşlı adamın başında darp izleri vardı

Eve giden A.G., başında darp izleri bulunan babasını hareketsiz halde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan ambulans ekibi, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kızı tutuklandı

Öte yandan yaşlı adamın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı. Babasını darbederek öldürdüğü şüphesiyle akrabalarının evinde gözaltına kızı MG., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İHA'nın haberine göre, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'de babasını darbederek öldüren kadın tutuklandı VİDEO