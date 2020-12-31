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- İzmir'de babasını sopayla döverek öldürdü
İzmir'de babasını sopayla döverek öldürdü
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs, babasını sokak ortasında sopayla döverek öldürmesi nedeniyle polis tarafından gözaltına alındı.
- DHA
- 31.12.2020 - 13:20
- Güncelleme : 31.12.2020 - 14:08
Saat 09.30 sıralarında İzmir'de bulunan Harmandalı Mahallesi 8790/3 Sokak'ta yaşayan 38 yaşındaki Güney Karagöz, henüz bilinmeyen nedenle babası Mehmet Zeki Karagöz'e sopayla saldırdı.
Başına aldığı darbeler nedeniyle Mehmet Zeki Karagöz, kanlar içinde yere yığıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BABA, MORGA KALDIRILDI
Sağlık ekipleri, Mehmet Zeki Karagöz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Karagöz'ün cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Polis olayın ardından Güney Karagöz'ü gözaltına alırken, soruşturma sürüyor.