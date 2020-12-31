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İzmir'de babasını sopayla döverek öldürdü

İzmir'de babasını sopayla döverek öldürdü

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs, babasını sokak ortasında sopayla döverek öldürmesi nedeniyle polis tarafından gözaltına alındı.