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    İzmir’de babasını ve babaannesini darbedip sosyal medyada görüntülerini paylaştı

    Psikolojisi bozuk olduğu ileri sürülen Y.G., yaşlı babasını ve babaannesini sopayla darbedikten sonra video çekip sosyal medyadan paylaştı. Y.G., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
    • 23.04.2022 - 13:21
    • Güncelleme : 23.04.2022 - 14:51
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    İzmir’de babasını ve babaannesini darbedip sosyal medyada görüntülerini paylaştı

    İzmir’in Narlıdere ilçesinde bir şahıs, yaşlı babasına ve babaannesini darbettikten sonra, elinde sopayla kamerayı açıp video çekti.

    Şahsın tehditler ve küfürler savurduğu videosunu sosyal medyaya yüklemesi ile, görüntüler hızla yapıldı.

    İHA’nın haberine göre; tepki çeken görüntülerin ardından polis ekipleri harekete geçti.

    Psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü

    Başlatılan çalışmalar neticesinde videoyu çeken şahsın kimliği belirlendi. Y.G. isimli şahıs, Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki adresinde yakalandı.

    Gözaltına alınan Y.G.'nin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

    İzmir’de babasını ve babaannesini darbedip sosyal medyada görüntülerini paylaştı VİDEO

    Sağlık durumları iyi

    Birlikte yaşadıkları Y.G. tarafından darbedildikten sonra videoya alınan baba ve babaanneni ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

    İzmir’de babasını ve babaannesini darbedip sosyal medyada görüntülerini paylaştı #1

    İzmir’de babasını ve babaannesini darbedip sosyal medyada görüntülerini paylaştı #2


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