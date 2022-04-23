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İzmir’de babasını ve babaannesini darbedip sosyal medyada görüntülerini paylaştı

İzmir’de babasını ve babaannesini darbedip sosyal medyada görüntülerini paylaştı

Psikolojisi bozuk olduğu ileri sürülen Y.G., yaşlı babasını ve babaannesini sopayla darbedikten sonra video çekip sosyal medyadan paylaştı. Y.G., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.