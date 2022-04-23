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- İzmir’de babasını ve babaannesini darbedip sosyal medyada görüntülerini paylaştı
İzmir’de babasını ve babaannesini darbedip sosyal medyada görüntülerini paylaştı
- 23.04.2022 - 13:21
- Güncelleme : 23.04.2022 - 14:51
İzmir’in Narlıdere ilçesinde bir şahıs, yaşlı babasına ve babaannesini darbettikten sonra, elinde sopayla kamerayı açıp video çekti.
Şahsın tehditler ve küfürler savurduğu videosunu sosyal medyaya yüklemesi ile, görüntüler hızla yapıldı.
İHA’nın haberine göre; tepki çeken görüntülerin ardından polis ekipleri harekete geçti.
Psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü
Başlatılan çalışmalar neticesinde videoyu çeken şahsın kimliği belirlendi. Y.G. isimli şahıs, Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki adresinde yakalandı.
Gözaltına alınan Y.G.'nin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.
İzmir’de babasını ve babaannesini darbedip sosyal medyada görüntülerini paylaştı VİDEO
Sağlık durumları iyi
Birlikte yaşadıkları Y.G. tarafından darbedildikten sonra videoya alınan baba ve babaanneni ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.