Konak ilçesinde 17 yaşındaki A.E., babası tarafından istismar edilen kız kardeşi 15 yaşındaki S.E.’yi anneannesinin evini pompalı tüfekle basarak zorla götürmeye çalıştı.

İzmir’in Konak ilçesine bağlı Hilal Mahallesi'nde, 2'si erkek 4 çocuk babası Serkan E. (42), 9 yıl önce büyük kızı E.B.'ye (19) cinsel tacizde bulunmaya başladı.

Serkan E. başka bir suçtan cezaevine girince 4 yıl süren taciz olayı son buldu.

E.B., kaçarak evlenerek evden uzaklaştı. Cezaevinden çıkan Serkan E., bu kez küçük kızı S.E.’yi (15) istismar etmeye başladı. Durumu öğrenen anne Asya D., kızının üzerine ses kayıt cihazı yerleştirdi ve olayı açığa çıkardı.

ÇIKAN TARTIŞMADA VURULDU

Boşanmalarına rağmen aynı evde yaşayan Asya D. ile Serkan E. arasında, 7 Eylül Salı günü saat 02.00 sıralarında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmada kendini korumak için evdeki tabancayı alan Asya D. Serkan E.’yi ağır yaraladı.

Serkan E. tedavi altına alınırken, Asya D. tutuklandı. Asya D.'nin avukatı Abdi Yaşar, sosyal medyada serbest kalması için '#asyatutuksuzyargılansın' başlığıyla kampanya başlatttı.

İzmir'de babasının istismarına uğrayan kardeşini, pompalı tüfekle götürmeye çalıştı ViDEO

BABA TUTUKLANDI

Tedavisi süren Serkan E. hakkında ise 'cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'öz çocuğuna cinsel istismarda bulunma' suçlarından suç duyurusunda bulunuldu. Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) ifadesi alınan S.E., büyükannesine teslim edildi.

Hastanede tedavisi tamamlanan Serkan E., taburcu edilmesinin ardından savcılığın talimatıyla polis tarafından gözaltına alındı.

Serkan E., sevk edildiği adliyede geçen 17 Eylül'de tutuklandı.

KADES KURTARDI

18 Eylül Cumartesi günü, olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Serkan E.’nin çocuklarından olan A.E (17), elinde bıçak olduğu öne sürülen arkadaşı ile pompalı tüfek ile anneannesinin evini basarak kız kardeşini götürmek istedi. Genç kızı, Kadın Destek Uygulaması (KADES) kurtardı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Ev halkının KADES’i kullanmasıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polisin geldiğini fark eden A.E., elindeki pompalı tüfeği evin bahçe duvarından atarak gizlemek istedi.

Polis A.E. ve arkadaşı M.M.'yi gözaltına aldı.

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Bahçeye atılan tüfek bulunarak incelenmek üzere el konulurken, S.E. ölümle tehdit edildiğini belirtti.

A.E.’nin pompalı tüfekle anneannesinin evine geldiği ve S.E.’nni kendini kurtarmak için sokağa kaçtığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan A.E. ve arkadaşı, polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.