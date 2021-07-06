Babası ile kurban pazarına gelen 11 yaşındaki Nehir Şazi, beğendiği tosunu alabilmek dakikalarca pazarlık yaptı. Pazarlık anları kameralara yansıdı.

İzmir’in Gaziemir ilçesi Sarnıç semtinde kurban pazarı kuruldu.

Babası ile pazara gelen 11 yaşındaki Nehir Şazi, Ramazan Dağgül’ün sahibi olduğu bir tosunu beğendi.

Dağgül, tosunu için 17 bin lira isteyince pazarlık başladı.

15 BİN 500 LİRAYA İKNA OLDU

11 yaşındaki Nehir Şazi, Dağgül’ün elini sıkarak dakikalarca pazarlık yaptı.

Sıkı pazarlık sonuç verdi, Dağgül 17 bin liralık tosunu 15 bin 500 liraya satmaya ikna oldu.

İzmir’de babasıyla kurban pazarına gelen çocuğun pazarlık anları VİDEO

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Nehir Şazi ile Ramazan Dağgül arasında geçen pazarlık anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Sosyal medyada da yoğun ilgi gören görüntüler, yüz binlerce kullanıcı tarafından seyredildi.