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    İzmir'de bağımlı oğlunu öldüren baba: Bunaldım vurdum

    Uyuşturucu madde bağımlısı 41 yaşındaki Kenan Canikli, babasından defalarca para istedi. Bu durumdan sıkıldığını ifade eden baba, oğlunu göğsünden vurarak öldürdü.
    • 09.10.2022 - 09:26
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 09:48
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    İzmir'de bağımlı oğlunu öldüren baba: Bunaldım vurdum

    İzmir'in Çobançeşme Mahallesi'nde İnşaat işi ile uğraşan Yusuf Canikli, kahvaltı sofrasında inşaat ustası oğlu Kenan Sinan Canikli (41)ile tartışmaya başladı.

    Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken, evdeki tabancayı alan 66 yaşındaki Yusuf Canikli, oğluna doğrultup ateşledi.

    Babasının kurşunları sonu oldu

    Göğsüne isabet eden kurşunla kanlar içinde kalan Kenan Sinan Canikli hayatını kaybetti.

    Olayın ardından gözaltına alınan baba Canikli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

    "Para istiyordu, tartıştık bunaldım vurdum"

    Yusuf Canikli, ifadesinde, oğlunun uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu belirterek, "Sürekli benden para istiyordu. Para vermediği zamanlarda da sık sık kavga ediyorduk. Olay günü yine aynı nedenle tartıştık, bunaldım, vurdum" dediği öğrenildi.

    İzmir de bağımlı oğlunu öldüren baba: Bunaldım vurdum #1

    İzmir de bağımlı oğlunu öldüren baba: Bunaldım vurdum #2

    İzmir de bağımlı oğlunu öldüren baba: Bunaldım vurdum #3

    İzmir de bağımlı oğlunu öldüren baba: Bunaldım vurdum #4


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