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    İzmir’de bahçe sulama kavgasında kan aktı

    İzmir Bornova'da iki aile arasında bahçe sulama yüzünden çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
    • 26.07.2022 - 21:48
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    İzmir’de bahçe sulama kavgasında kan aktı

    Akşam saatlerinde İzmir'in Bornova ilçesi Yakaköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bahçeleri birbirine yakın iki aile arasında bahçe sulamada kullanılan su tankının vanasının kapatılması üzerine tartışma çıktı.

    Tabanca ve pompalıyla ateş açtı: 6 yaralı

    Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kişi veya kişilerce tabanca ve pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 6 kişi yaralandı.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralanan Mehmet Nur Şemin (27), E.A. (38), A.Y. (32), H.C. (41), M.E.B. (34) ve K.A. (64) isimli kadın ambulanslara alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

    E.A. ile K.A. ise buradaki tedavilerinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

    Hastanede hayatını kaybetti

    Hastaneye çok sayıda çevik kuvvet ekibi ile jandarma sevk edilirken, yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Nur Şemin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    İHA'da yer alan habere göre, acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirirken, hastaneye gelen savcının incelemesinin ardından Şemin’in cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Öte yandan, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

    İzmir’de bahçe sulama kavgasında kan aktı #1

    İzmir’de bahçe sulama kavgasında kan aktı #2

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    İzmir’de bahçe sulama kavgasında kan aktı #4

    İzmir’de bahçe sulama kavgasında kan aktı #5


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