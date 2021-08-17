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    İzmir'de bahçesine giren kişiyi öldürüp hırsızlık iddiasında bulundu

    Evinin bahçesine giren kişiyi öldürdükten sonra hırsız olduğunu iddia eden şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 17.08.2021 - 16:17
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 16:20
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    İzmir'de bahçesine giren kişiyi öldürüp hırsızlık iddiasında bulundu

    14 Ağustos'ta İzmir'deki Gediz Mahallesi 254 Sokak’taki müstakil bir evin ev sahibi Hasan Reki, ailesiyle birlikte bahçede otururken iddiaya göre, Ramazan Eyin bahçeye girdi.

    Reki ile Eyin arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Reki, belinden çıkardığı tabancasıyla Eyin'e ateş etti.

    DOKTORLARIN MÜDAHALESİ KURTARAMADI

    Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Ramazan Eyin, kanlar içinde yere yığıldı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ramazan Eyin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

    TUTUKLANDI

    Polis, olayın ardından Hasan Reki'yi gözaltına aldı. Reki'nin, polisteki ifadesinde, Eyin'i tanımadığını ve hırsızlık için evinin bahçesine girdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Reki, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    İzmir de bahçesine giren kişiyi öldürüp hırsızlık iddiasında bulundu #1

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