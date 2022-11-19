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    İzmir’de balık tutarken fenalaşıp denize düştü, kurtarılamadı

    Balık tuttuğu sırada fenalaşarak denize düştüğü ileri sürülen 56 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • 19.11.2022 - 08:38
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    İzmir’de balık tutarken fenalaşıp denize düştü, kurtarılamadı

    İzmir’in Konak ilçesi Vapur İskelesi yakınındaki sahilde dün saat 19.00 sıralarında balık tutan Orhan Altınel (56), fenalaşması sonucu denize düştü.

    Altınel'in denize düştüğünü gören balıkçılar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Bilinci kapalıydı

    İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi, bilincinin kapalı olduğu öğrenilen Altınel'i denizden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

    İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Altınel, daha sonra ambulansla İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kurtarılamadı

    Burada tedaviye alınan Altınel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Altınel'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek

    DHA’nın haberine göre Altınel'in kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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