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- İzmir’de balık tutarken fenalaşıp denize düştü, kurtarılamadı
İzmir’de balık tutarken fenalaşıp denize düştü, kurtarılamadı
- 19.11.2022 - 08:38
İzmir’in Konak ilçesi Vapur İskelesi yakınındaki sahilde dün saat 19.00 sıralarında balık tutan Orhan Altınel (56), fenalaşması sonucu denize düştü.
Altınel'in denize düştüğünü gören balıkçılar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Bilinci kapalıydı
İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi, bilincinin kapalı olduğu öğrenilen Altınel'i denizden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Altınel, daha sonra ambulansla İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kurtarılamadı
Burada tedaviye alınan Altınel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Altınel'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek
DHA’nın haberine göre Altınel'in kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.