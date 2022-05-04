Karşıyaka ilçesinde binanın 1'inci katında bulunan köpeği, tırmanıp tasmasından kavrayarak çalan hırsız, kameralardan kaçamadı.

İzmir’in Karşıyaka ilçesi Aksoy Mahallesi’ndeki bir apartmanın birinci katında balkonunda bulunan yavru köpeği gören kimliği belirsiz bir kişi, korkuluklara tutunarak balkona çıktı.

Bu esnada balkonda bulunan köpeği tasmasından tutarak alan şüpheli, köpekle birlikte kayıplara karıştı.

Köpeğin çalındığını kameradan fark etti

İHA'nın aktarımına göre, köpeğini balkonda bulamayan ev sahibi daha sonra güvenlik kameralarını inceleyerek köpeğinin bir kişi tarafından çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi.

Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İzmir'de balkına tırmanan şahsın köpeği çalma anı VİDEO



O anlar kameraya yansıdı

Apartmanda bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, görüntüde bir kişinin korkuluklara tutunarak balkona çıktığı, daha sonra da köpeğin tasmasından tutup alarak gittiği anlar yer aldı.