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- İzmir'de balkonun altında duran motosiklet alev aldı
İzmir'de balkonun altında duran motosiklet alev aldı
Balkonun altında duran motosikletin birden alev alması paniğe sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi olası bir facianın önüne geçti.
- İHA
- 24.02.2021 - 18:07
- Güncelleme : 24.02.2021 - 18:11
İzmir'in Tire ilçesinde saat 14.30 sıralarında, İbni Melek Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın balkonu altında duran motosiklet bilinmeyen bir sebeple alev aldı.
Zemin katta başlayan yangın saniyeler içinde yükselerek balkon pencerelerine ulaştı.
Balkon pencerelerini sarıp, eve sıçrayan alevleri fark eden çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.
CAN KAYBI YAŞANMADI
İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek olası bir faciayı önledi. Kontrol altına alınarak söndürülen yangın neticesinde can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yangından hasar gören evin İbni Melek Mahallesi Muhtarı Erdal Keskin’e ait olduğu öğrenilidi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.