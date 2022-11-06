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    İzmir'de balkonunda kenevir yetiştirirken yakalandı

    Tire'de, evinin balkonunda Hint keneviri yetiştiren E.Ö., polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.
    • 06.11.2022 - 21:08
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    İzmir'de balkonunda kenevir yetiştirirken yakalandı

    Uyuşturucu ile mücadelede çalışmalar hız kesmeden devam ederken son operasyon İzmir'de yapıldı.

    Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticareti ile mücadele kapsamında, ilçe merkezinde balkonunda saksı içerisinde Hint keneviri yetiştiren bir evde arama gerçekleştirdi.

    1 metreyi bulan Hint kenevirleri bulundu

    Yapılan aramada, balkonda boyları yaklaşık 1 metreyi bulan Hint kenevirleri ile saksı içerisinde kurtulmaya bırakılmış bir miktar esrar maddesi ve 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

    Ev sahibi emniyette

    DHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma başlatılırken ev sahibi E.Ö., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    İzmir de balkonunda kenevir yetiştirirken yakalandı #1


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