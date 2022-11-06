İzmir'de balkonunda kenevir yetiştirirken yakalandı

Tire'de, evinin balkonunda Hint keneviri yetiştiren E.Ö., polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu ile mücadelede çalışmalar hız kesmeden devam ederken son operasyon İzmir'de yapıldı.

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticareti ile mücadele kapsamında, ilçe merkezinde balkonunda saksı içerisinde Hint keneviri yetiştiren bir evde arama gerçekleştirdi.

1 metreyi bulan Hint kenevirleri bulundu

Yapılan aramada, balkonda boyları yaklaşık 1 metreyi bulan Hint kenevirleri ile saksı içerisinde kurtulmaya bırakılmış bir miktar esrar maddesi ve 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Ev sahibi emniyette

DHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma başlatılırken ev sahibi E.Ö., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.