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- İzmir'de balkonunda kenevir yetiştirirken yakalandı
İzmir'de balkonunda kenevir yetiştirirken yakalandı
Tire'de, evinin balkonunda Hint keneviri yetiştiren E.Ö., polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.
- 06.11.2022 - 21:08
Uyuşturucu ile mücadelede çalışmalar hız kesmeden devam ederken son operasyon İzmir'de yapıldı.
Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticareti ile mücadele kapsamında, ilçe merkezinde balkonunda saksı içerisinde Hint keneviri yetiştiren bir evde arama gerçekleştirdi.
1 metreyi bulan Hint kenevirleri bulundu
Yapılan aramada, balkonda boyları yaklaşık 1 metreyi bulan Hint kenevirleri ile saksı içerisinde kurtulmaya bırakılmış bir miktar esrar maddesi ve 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirdi.
Ev sahibi emniyette
DHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma başlatılırken ev sahibi E.Ö., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.