İzmir'de baltalı cinayet: Boş evde cansız bedeni bulundu

Gelen kötü kokular üzerine cesedi bulunan Osman Küçük'ün baltayla öldürüldüğü ortaya çıktı. Küçük'ün, beraber alkol aldıktan sonra ortadan kaybolan yakın arkadaşı şüpheli olarak aranıyor.

19 Ağustos günü Urla ilçesi Hüseyin Zeren Caddesi üzerinde ağır bir koku alan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Ekiplerin bölgedeki kontrolleri sonucunda boş bir evde erkek cesedi bulundu.

KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Yapılan kontrollerde cesedin 58 yaşındaki Osman Küçük’e ait olduğu belirlendi.

BALTALI SALDIRIYA KURBAN GİTTİ

Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekiplerince yapılan incelemeler sonucunda ise Küçük’ün baltalı saldırıya uğradığı ve baltanın yüzünün sol tarafına geldiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Küçük’ün cenazesi, işlemlerinin sonrası yakınları tarafından alınarak Urla’da gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Urla’da baltalı dehşetin cinayet zanlısı her yerde aranıyor

CİNAYET ŞÜPHELİSİ EN YAKIN ARKADAŞI

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Küçük’ün son olarak en yakın arkadaşıyla birlikte alkol içtiğini tespit etti. Olayın ardından kayıplara karışan Küçük’ün arkadaşının polis ekiplerince cinayet zanlısı olarak her yerde arandığı belirtildi.

GÜNLER ÖNCE MİRAS PARASI ALDI

Boşanmış olduğu ve kısa süre önce vefat ettiği öğrenilen eşinden yüzde 50 zeka engelli çocukları olduğu belirtilen Küçük’ün, olaydan birkaç gün önce miras parası olarak aldığı 35 bin liranın 15 bin TL’sini engelli çocuklarına verdiği, çocukların bakımını ise yakınlarının üstlendiği öğrenildi.

"KİMSEYE KÖTÜLÜĞÜ OLMAMIŞTIR"

Küçük’ün ölümüyle ilgili konuşan Mustafa Küçük, yetkililer tarafından olayın aydınlatılmasını istedi. Küçük, “Osman Küçük benim ağabeyim, büyüğüm. Başımıza böyle bir talihsizlik geldi. Tüm kardeşler olarak hepimiz berbat bir durumdayız. Acımız büyük ve inanıyoruz ki polis tarafından bu olay bir an önce aydınlatılacaktır. Allah kimseye böyle bir ölüm vermesin. Cinayet olduğu söyleniyor. Gece uykularımıza giriyor, uyku tutmuyor. Hiç huzurumuz kalmadı. Benim biraderim kimseye kötülük yapacak bir insan değil.” dedi.