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    İzmir'de bankaya girip 4 tablet çaldı 

    Karabağlar ilçesinde, bir bankanın camını taşla kıran O.T., bankadan çaldığı 4 tablet ile kayıplara karıştı.
    • DHA
    • 07.12.2021 - 06:36
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 10:17
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    İzmir'de bankaya girip 4 tablet çaldı 

    İzmir'in Karabağlar ilçesinde, saat 04.00 sıralarında bir bankanın önüne gelen O.T., bankanın kapısındaki camı taşla kırdı.

    MASADAKİ TABLETLERİ ALIP KAÇTI

    İçeriye giren şüpheli, masaların üzerinde bulanan tabletleri alarak hızlıca bankadan çıkarak kaçtı.

    İzmir'de bankaya girip 4 tablet çaldı ViDEO

    İzmir de bankaya girip 4 tablet çaldı  #1

    BANKANIN ÖNÜNDE 1 TABLET BULUNDU

    Bankanın alarm vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede bankanın önünde 1 tablet bulundu.

    Olay Yeri İnceleme ekipleri, bankada çalışma yaparken, güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

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