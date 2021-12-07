Karabağlar ilçesinde, bir bankanın camını taşla kıran O.T., bankadan çaldığı 4 tablet ile kayıplara karıştı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, saat 04.00 sıralarında bir bankanın önüne gelen O.T., bankanın kapısındaki camı taşla kırdı.

MASADAKİ TABLETLERİ ALIP KAÇTI

İçeriye giren şüpheli, masaların üzerinde bulanan tabletleri alarak hızlıca bankadan çıkarak kaçtı.

İzmir'de bankaya girip 4 tablet çaldı ViDEO

BANKANIN ÖNÜNDE 1 TABLET BULUNDU

Bankanın alarm vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede bankanın önünde 1 tablet bulundu.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, bankada çalışma yaparken, güvenlik kameraları da incelemeye alındı.