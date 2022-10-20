İzmir'de barakada yaşayan yaşlı adam ölü bulundu

Karabağlar ilçesindeki barakasında bacağından bıçaklanmış olarak bulunan Mustafa Avar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi aranıyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki barakada cinayet yaşandı.

Eski İzmir Caddesi Kilimcitepe Camii'nin karşısısındaki yol kenarına kurduğu barakada yalnız yaşayan 55 yaşındaki Mustafa Avar, hareketsiz halde bulundu.

Kan kaybından yaşamını yitirdi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Avar'ın bacağından bıçaklandığı ve kan kaybından hayatını kaybettiği belirlendi.

Mustafa Avar'ın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli her yerde aranıyor

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri baraka ve çevresinde incelemelerde bulunurken, polis ekipleri olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.