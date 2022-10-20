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    İzmir'de barakada yaşayan yaşlı adam ölü bulundu

    Karabağlar ilçesindeki barakasında bacağından bıçaklanmış olarak bulunan Mustafa Avar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi aranıyor.
    • 20.10.2022 - 14:17
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 14:20
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    İzmir'de barakada yaşayan yaşlı adam ölü bulundu

    İzmir'in Karabağlar ilçesindeki barakada cinayet yaşandı.

    Eski İzmir Caddesi Kilimcitepe Camii'nin karşısısındaki yol kenarına kurduğu barakada yalnız yaşayan 55 yaşındaki Mustafa Avar, hareketsiz halde bulundu.

    Kan kaybından yaşamını yitirdi

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Avar'ın bacağından bıçaklandığı ve kan kaybından hayatını kaybettiği belirlendi.

    Mustafa Avar'ın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Şüpheli her yerde aranıyor

    Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri baraka ve çevresinde incelemelerde bulunurken, polis ekipleri olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    İzmir de barakada yaşayan yaşlı adam ölü bulundu #1

    İzmir de barakada yaşayan yaşlı adam ölü bulundu #2

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