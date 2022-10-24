İzmir'de, başından vurulan kadın son yolculuğuna uğurlandı

Atölyesinde başından vurulmuş halde ölü bulunan Hülya Şellavcı Yeğin, Karabağlar ilçesinde toprağa verildi.

İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki bir ayakkabı nakış atölyesinde, 52 yaşındaki Hülya Şellavcı Yeğin atölyesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Bir süredir haber alınamayan kadının cansız bedenini yakınları buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yeğin’in, yapılan ilk incelemelerde başından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Yeğin'in cenazesi, olay yerinde yapılan inceleme sonrası, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Eşi hakkında 4 kez suç duyurusunda bulunduğu belirlendi

İHA’nın haberine göre; Yeğin'in ölümüyle ilgili, 6 ay önce evlendiği ve son 1 aydır da boşanmaya çalıştığı K.Y.'nin (59) cinayet şüphelisi olarak arandığı öğrenildi.

Öldürülen kadının tehdit nedeniyle 4 kez suç duyurusunda bulunduğu K.Y. hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttığı da ortaya çıktı.

Hülya Şellavcı Yeğin cinayetiyle ilgili boşanmaya çalıştığı eşi K.Y.'nin arandığı öğrenildi.

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Çocukları, cenazede ayakta durmakta zorlandı

Hülya Şellavcı Yeğin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından aile yakınlarına teslim edildikten sonra Karabağlar ilçesinde bulunan Sinan Camii'ne getirildi.

Cenazede Şellavcı Yeğin'in oğlu Bartu Uthan, kızı Buse Aktürk ile avukatı ve damadı Ensar Aktürk, taziyeleri kabul etti.

Hayatını kaybeden kadının çocukları ayakta durmakta güçlük çekerken cenazede gözyaşları sel oldu.

“Eski eşini baltayla öldürmeye teşebbüsten yargılanmış”

Kayınvalidesinin cenazesinde açıklama yapan Şellavcı'nın avukatı ve damadı Ensar Aktürk, "Katil henüz yakalanamadı, kaçıyor. Görenlere, duyanlara ihtiyacımız var. Herkesin yardımını bekliyoruz. Bizler de tehdit altındayız, evimizde kalamıyoruz. Adam Almanya'da, eski eşini baltayla öldürmeye teşebbüsten yargılanmış, 7 yıl yatmış. Bu adam bir psikopat." diye konuştu.

Hülya Şellavcı Y'nin cenazesi, burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karabağlar Paşaköprü Mezarlığı’na defnedildi.