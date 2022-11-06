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İzmir’de baskın yapılan evde çok sayıda tabanca ele geçirildi

İzmir’de baskın yapılan evde çok sayıda tabanca ele geçirildi

İzmir’de polis ekiplerince ihbar üzerine baskın yapılan bir evde 10 adet tabanca ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.