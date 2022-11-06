Petrol
98.75
4.31%
Euro
18.4913
1.73%
Dolar
18.5663
-0.26%
Altın
1.004
2.95%
Borsa
4217
2.72%
Bitcoin
398.550
0.56%
BTXN Coin
10.50
0.47%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    İzmir’de baskın yapılan evde çok sayıda tabanca ele geçirildi

    İzmir’de polis ekiplerince ihbar üzerine baskın yapılan bir evde 10 adet tabanca ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.
    • 06.11.2022 - 20:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir’de baskın yapılan evde çok sayıda tabanca ele geçirildi

    İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silah ve Mühimmat Kaçakçılığına yönelik gelen bir ihbarı değerlendirdi.

    Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli A.Ç.’nin almış olduğu tabancaları evine gizlediğini belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenlendi.

    Ev içerisinde yapılan aramalarda; 10 adet tabanca, 10 adet şarjör ve 5,5 gram esrar maddesi ele geçirdi.

    Çanakkale’den takibe alındı, İzmir’de yakalandı

    Şüpheli A.Ç.’nin izini süren ekipler, şahsın Çanakkale’den İzmir’e geleceğini belirledi.

    Takibe alınan zanlı, İzmir girişinde polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Öte yandan İHA'nın aktardığına göre şüpheli A.Ç.’nin babasının evden çıkan silahları görünce şoke olduğunu ve oğlunun böyle bir suç işleyebileceğini aklının ucuna bile getiremeyeceğini söylediği öğrenildi.

    İzmir’de baskın yapılan evde çok sayıda tabanca ele geçirildi #1

    İzmir’de baskın yapılan evde çok sayıda tabanca ele geçirildi #2

    İzmir’de baskın yapılan evde çok sayıda tabanca ele geçirildi #3


    İran'da yeni akım: Mollaların sarıklarını düşürme eylemi
    Dünya

    İran'da yeni akım: Mollaların sarıklarını düşürme eylemi

    İstanbulspor tribününde maçı tek taraftar izledi
    Futbol

    İstanbulspor tribününde maçı tek taraftar izledi

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir