İzmir’de başörtülü kadını darbeden saldırgan tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesinde belediye otobüsüne binen bir kadını, 'Nasıl başörtüsü giyebilirsin' deyip darp ettiği ileri sürülen şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Menemen ilçesinde 5 Şubat tarihinde, belediye otobüsüne binen başörtülü bir kadının yanına daha önce tanımadığı E.Ç. (55) isimli bir şahıs gelerek, "Nasıl başörtüsü giyebilirsin, Türkiye’de bu olmaz, Atatürk kılık kıyafeti kaldırdı. Sen gericisin çağdaş bir ülkedeyiz Atatürk’e ihanet ediyorsun" diyerek saldırdı.

TEKME VE TOKATLA DARBEDİP YARALADI

E.Ç., ardından başörtülü kadını otobüs içerisinde tekme ve tokat atarak darbedip yaraladı.

YAKALANDI VE TUTUKLANDI

Kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonucunda şüpheli E.Ç., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Menemen Adliyesi’ne sevk edilen şüphelinin ifadesinde, başörtülü kadını görünce sinirlenerek yanına gittiğini ve ’Atatürk bu başörtüsünü yasakladı’ diyerek bir kaç defa vurduğunu beyan edip suçlamayı kabul ettiği öne sürüldü.

Şüpheli, ’halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya alenen aşağılama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.