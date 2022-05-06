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    İzmir’de bebeğini taşıyan kadın, bir başka kadın tarafından defalarca bıçaklandı

    Bayraklı ilçesindeki müstakil evde bir kadın, yanında bebeği varken tartıştığı bir başka kadın tarafından defalarca bıçaklandı.
    • 06.05.2022 - 06:31
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    İzmir’de bebeğini taşıyan kadın, bir başka kadın tarafından defalarca bıçaklandı

    İzmir’in Bayraklı ilçesi Çiçek Mahallesi 1611 Sokak’ta, Ezo E.’nin bulunduğu bir müstakil eve giden Meryem Ç., henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan tartışma sonucu yanında bebeği varken Ezo E., tarafından ikisi karnından, biri sağ göğsünden ve diğeri bacağından olmak üzere 4 kez bıçaklandı.

    Yaralı haliyle bebeğini alıp kaçtı

    İHA'nın haberine göre, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kalan Meryem Ç., pusete koyduğu bebeğiyle birlikte kendisini sokağa attı. Yaralı kadının feryatlarını duyan mahalleli durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı kadın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kadının hayati tehlikesinin olup olmadığının yapılacak tetkiklerden sonra netleşeceği öğrenildi.

    İzmir’de bebeğini taşıyan kadın, bir başka kadın tarafından defalarca bıçaklandı #1

    Sokakta kalan bebeğe babaannesi sahip çıktı

    Yaklaşık 18 aylık ve erkek olduğu öğrenilen bebek, polis ekiplerinin yaralı kadının yakınlarına ulaşmasının ardından, 1,5 saate yakın bir sürede adrese gelen babaanne tarafından sokak ortasından alınarak evlerine götürüldü.

    İzmir’de bebeğini taşıyan kadın, bir başka kadın tarafından defalarca bıçaklandı #2

    Saldırgan kadın aranıyor

    Öte yandan, bıçakla yaralama olayına karıştığı ileri sürülen ve çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen Ezo E.’yi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

    İzmir’de bebeğini taşıyan kadın, bir başka kadın tarafından defalarca bıçaklandı #3


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