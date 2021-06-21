İzmir'de bebeğiyle denize atlayan kadın tutuklandı

İzmir'de bebeğiyle denize atlayan 21 yaşındaki A.K., ‘çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Yoğun bakımdaki bebeğin durumu ise ağır.

17 Haziran'da Karşıyaka ilçesinde meydana gelen olayda, sahilde bir bankta oturan A.K., kucağındaki 9 aylık kızı G.A.K. ile bir anda denize atladı.

ÇEVREDEKİLER DENİZDEN ÇIKARDI

Yaşananları gören iki kişi, denize girip A.K. ile G.A.K.'yı karaya çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, A.K. ile G.A.K.'yı ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. A.K., tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu oldu.

EŞİYLE KAVGA ETTİĞİNİ, MORALİ BOZUK OLDUĞU İÇİN ATLADIĞINI SÖYLEDİ

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı A.K., ifadesinde, eşi G.K. ile kavga ettiklerini, morali bozuk olduğu için böyle bir şey yaptığını söyledi.

TUTUKLANDI, TALİHSİZ BEBEĞİN İSE DURUMU AĞIR

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., 'Çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs'ten tutuklandı. Talihsiz bebeğin ise hastanedeki yaşam mücadelesinin sürdüğü öğrenildi.