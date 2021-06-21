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- İzmir'de bebeğiyle denize atlayan kadın tutuklandı
İzmir'de bebeğiyle denize atlayan kadın tutuklandı
- DHA
- 21.06.2021 - 18:31
17 Haziran'da Karşıyaka ilçesinde meydana gelen olayda, sahilde bir bankta oturan A.K., kucağındaki 9 aylık kızı G.A.K. ile bir anda denize atladı.
ÇEVREDEKİLER DENİZDEN ÇIKARDI
Yaşananları gören iki kişi, denize girip A.K. ile G.A.K.'yı karaya çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, A.K. ile G.A.K.'yı ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. A.K., tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu oldu.
EŞİYLE KAVGA ETTİĞİNİ, MORALİ BOZUK OLDUĞU İÇİN ATLADIĞINI SÖYLEDİ
Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı A.K., ifadesinde, eşi G.K. ile kavga ettiklerini, morali bozuk olduğu için böyle bir şey yaptığını söyledi.
TUTUKLANDI, TALİHSİZ BEBEĞİN İSE DURUMU AĞIR
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., 'Çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs'ten tutuklandı. Talihsiz bebeğin ise hastanedeki yaşam mücadelesinin sürdüğü öğrenildi.