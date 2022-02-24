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    İzmir'de bekçilerden kaçan kişinin üzerinden 5 silah çıktı

    Konak ilçesinde bekçilerin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve yapılan takip sonucu yakalanan şüphelinin üzerinde kurusıkıdan bozma 5 tabanca ele geçirildi.
    • DHA
    • 24.02.2022 - 02:56
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    İzmir'de bekçilerden kaçan kişinin üzerinden 5 silah çıktı

    İzmir'in Konak ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'nde akşam saatlerinde devriye görevinde bulunan Çarşı ve Mahalle Bekçileri, şüphe üzerine bir kişiyi durdurmak istedi.

    DUR İHTARINA UYMAYIP KAÇTI

    Bekçileri gören şüpheli 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Diğer bekçiler de düdükle uyarılıp, şüpheli takibe alındı.

    ÜZERİNDEN 5 SİLAH ÇIKTI

    Kısa sürede yakalanan ve isminin R.G. olduğu belirlenen şüphelinin üzerinde yapılan aramada, kurusıkıdan bozma 5 adet tabanca ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

     

    İzmir de bekçilerden kaçan kişinin üzerinden 5 silah çıktı #1


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