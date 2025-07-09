İzmir'de belediye otobüsünde yangın: Yolcular son anda kaçtı

İzmir'in Bornova ilçesinde, Evka-4 seferini yapan 566 numaralı ESHOT otobüsü akşam saatlerinde seyir halindeyken alev aldı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede aracı sardı. Olay anında büyük panik yaşayan yolcular, kendi imkânlarıyla otobüsten inerek uzaklaştı.

ŞOFÖRE VE İTFAİYEYE TEPKİ

Otobüs tamamen yanmaya başlarken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak bazı vatandaşlar, müdahalenin geç yapıldığını öne sürerek hem otobüs şoförüne hem de itfaiyeye tepki gösterdi.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.