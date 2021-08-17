Belediye otobüsünün motor kısmında bilinmeyen nedenle yaşanan 2 patlama, paniğe neden oldu. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

İzmir’in Konak ilçesi Eşrefpaşa Caddesi üzerinde, Anafartalar Polis Merkezi Amirliği’nin karşısındaki durağa yanaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü’ne ait Tınaztepe-Lozan Meydanı hattında çalışan otobüsün motor kısmında, saat 14.40 sıralarında art arda 2 patlama gerçekleşti.

Seslerin ardından, alevler ve dumanlar yükseldi.

Otobüs içindeki yolcular hızla tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Cadde, trafik polisleri tarafından trafiğe kapatıldı.

Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

KİMSE ZARAR GÖRMEDİ

Olayda patlama sesleri nedeniyle panik yaşanırken, kimse zarar görmedi.

Söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından cadde trafiğe açıldı.

İzmir’de belediye otobüsünün motor bölümünde patlama VİDEO



“ÇOK ŞİDDETLİ BİR PATLAMAYDI”

Otobüs içerisinde bulunan bir kadın yolcu, patlama anlarını gözyaşlarıyla şu ifadelerle anlattı:

“Bir anda patladı. Klima patladı diyorlar ama iki kere üst üste patladı. Çok şiddetli bir patlamaydı. Otobüs çok kalabalıktı. Ben de bir şey yok ama panik atağım var.”

Yaşanan patlamaların nedeni, yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.