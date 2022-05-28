İzmir’de, belediyeye ‘çocuk parkı’ tepkisi

Karabağlar Belediyesi tarafından semt merkezi yapımı için çocuk parkının yıkımına tepki gösteren vatandaşlar, çocukların yakın alanda oynayabilecekleri herhangi bir alan olmadığını söyledi.

İzmir’in Karabağlar ilçesine bağlı Çalıkuşu Mahallesi'ndeki Kilimcitepe Parkı'nın bir kısmında yer alan çocuk oyun gruplarının Karabağlar Belediyesi ekipleri tarafından kaldırılmasıyla bölge halkı duruma tepki gösterdi.

Belediye ekipleri, alana Çalıkuşu Semt Merkezi'nin inşasına başlarken, vatandaşlar parkın tekrar yerine yapılmasını beklediklerini ve semt merkezini istemediklerini dile getirdi.

DHA’nın haberine göre; mahalleliden muhasebeci Erol Koç (50), "Burası afet toplanma alanı aynı zamanda çocuk parkı. Belediye kimseye sormadan oyun parkını kaldırdı. 3 ağaç kesildi.

"Çocukların oynayacağı başka alan yok"

Semt evi için inşaata başladı. İstemiyoruz. Burada çocukların oynayacağı başka alan yok. En yakın park 1000 metre mesafede. Bu nedenle çocuk oyun parkının tekrar yerine yapılmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Çocuklar daha önemli”

Evli ve 2 çocuk annesi Hülya Özkan (55) ise, "8 kardeşiz burada büyüdük. Burası 50 yıllık bir park. Çalıkuşu Mahallesi'nin tek parkı. Pandemide yaşantımız burada geçti. Aynı zamanda bu parkta yürüyüş yapanlar oluyor. Semt evi yapmak için park yıkıldı. Çocuklar daha önemli. Burası çocukların yuvası. Eskiden olduğu gibi yine oyun parkı olarak kalsın. Bina yapılmasın." dedi.

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“Yakında çocukların oynayacağı hiçbir park yok”

Evli, 3 çocuk ve 5 torun sahibi emekli astsubay Mehmet Çimen (71) de "60 yıldır buradayım. Burası 50 binin üzerinde kişinin yaşadığı mahalle. Yakında çocukların oynayacağı hiçbir park yok. Eğer bina yapılırsa çocuklar burada oynayacak yer bulamaz. Başka yere bina yapılsın. Parkı geri istiyoruz." dedi

Belediye açıklaması

Karabağlar Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Belediyemiz, Çalıkuşu Mahallemizde bulunan belediye hizmet alanı içerisine 2015 yılında, bölge halkının taleplerini karşılayacak bir semt merkezini hayata geçirmek üzere yola çıkmıştır. Geçen süre zarfında proje son halini almış ve 26 Nisan'da ihalesi gerçekleşmiştir. Semt merkezimizle ilgili ne yazık ki vatandaşlarımızın, kasıtlı olduğunu düşündüğümüz yanlış yönlendirilmeleri nedeniyle bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Projemizde hiç düşünülmeyen tasarrufların varmış gibi halka yayıldığı anlaşılmaktadır. Karabağlar Belediyesi kurulduğu günden bu yana vatandaş odaklı hizmetleriyle ön plana çıkmaktadır, bundan sonra da provokasyonlara mahal vermeden halk odaklı hizmet vermeye devam edecektir.”