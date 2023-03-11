İzmir’in Konak ilçesinde 3 Mart günü ilginç bir dolandırıcılık olayı yaşandı...
Cumhuriyet Bulvarı'nda yürüyen Ş.T.'nin yanına kır saçlı, beyaz sakallı ve kırmızı montlu bir şahıs yanaştı.
"Ben Hızır'ım, para vermen lazım"
Şahıs, “Beklediğin kişi benim, beni Allah gönderdi. Ben Hızır Aleyhisselam’ım. Senin bir kurbanın var, bana para vermen lazım. Bunu Cebrail‘e götüreceğim.” dedi.
Kendisine dua eden adam ile birlikte aynı gün saat 13.30 sıralarında banka şubesinden 2 bin 500 lira çeken Ş.T., olaydan 3 gün sonra dolandırıldığını anladı.
191 suçtan kaydı çıktı
Polis merkezine giderek şikayetçi olan ve üç üniversite mezunu olduğu öğrenilen Ş.T.'yi dolandıran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin çeşitli suçlardan 191 suç kaydı bulunan T.Ç. olduğunu belirledi.
Serbest kaldı
Düzenlenen operasyonla Basmane semtinde yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.