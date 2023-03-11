İzmir'de "Ben Hızır'ım" deyip dolandıran şüphelinin 191 suçtan kaydı çıktı Kendisini Hızır Aleyhisselâm olarak tanıtıp, 3 üniversite bitiren vatandaşı kurban borcu olduğu ve paraları Cebrail Aleyhisselam'a vereceğini söyleyerek dolandıran şüpheli kıskıvrak yakalandı. 191 suç kaydı olduğu öğrenilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İzmir’in Konak ilçesinde 3 Mart günü ilginç bir dolandırıcılık olayı yaşandı...

Cumhuriyet Bulvarı'nda yürüyen Ş.T.'nin yanına kır saçlı, beyaz sakallı ve kırmızı montlu bir şahıs yanaştı.

"Ben Hızır'ım, para vermen lazım"

Şahıs, “Beklediğin kişi benim, beni Allah gönderdi. Ben Hızır Aleyhisselam’ım. Senin bir kurbanın var, bana para vermen lazım. Bunu Cebrail‘e götüreceğim.” dedi.

Kendisine dua eden adam ile birlikte aynı gün saat 13.30 sıralarında banka şubesinden 2 bin 500 lira çeken Ş.T., olaydan 3 gün sonra dolandırıldığını anladı.

191 suçtan kaydı çıktı

Polis merkezine giderek şikayetçi olan ve üç üniversite mezunu olduğu öğrenilen Ş.T.'yi dolandıran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin çeşitli suçlardan 191 suç kaydı bulunan T.Ç. olduğunu belirledi.

Serbest kaldı

Düzenlenen operasyonla Basmane semtinde yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.