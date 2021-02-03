İzmir’de benzin istasyonundaki silahlı soygun anı

Montunun altına gizlediği pompalı tüfekle benzin istasyonuna giren soyguncunun kasiyerden parayı aldıktan hızla uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir’in Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi Kamil Tunca Caddesi üzerinde bulunan bir benzin istasyonuna gelen Emre K (23), yanında getirdiği pompalı tüfeği market çalışanlarına doğrulttu.

Elindeki pompalı tüfekle çalışanları tehdit eden soyguncu, kasadaki paraları istedi.

2 BİN 200 LİRAYI ALIP, KAÇTI

Bir çalışan tarafından kendisine uzatılan yaklaşık 2 bin 200 lira parayı alan soyguncu, hızla marketten çıkarak uzaklaştı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler tarafından çevrede yapılan araştırmalarda Emre K., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Benzin istasyonundaki soygun anı anbean kameraya yansıdı. Görüntülerde, elinde bulunan montun altına gizlediği pompalı tüfeği istasyon çalışanlarına doğrultan şüphelinin, paraları aldıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

BAŞKA BİR ÇALIŞANA DAHA SİLAH DOĞRULTTU

Öte yandan, şüpheli şahsın soygunu gerçekleştirmeden önce bir unlu mamul çalışanına da pompalı tüfek doğrulttuğu ve havaya ateş açtığı öğrenildi.