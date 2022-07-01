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İzmir’de Bergama ve Dikili’de yangın
İzmir’in Bergama ilçesinde otluk alanda, Dikili ilçesinde ise ağaçlandırma sahasında yangın başladı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
- 01.07.2022 - 18:59
İzmir’in Bergama ilçesinde ağaçlandırma sahasında ve Dikili ilçesinde ise otluk alanda dumanlar yükseldi.
İhbar üzerine Dikili İsmetpaşa Mahallesi'ndeki yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 10 arazöz, 2 helikopter ve 2 uçak sevk edildi.
Bergama’da Kestel Yangın Gözetleme Kulesi’nin karşısındaki ağaçlandırma sahasında çıkan yangına ise ilk etapta 3 helikopter ve 2 uçak sevk edildi.
Çalışmalar havadan ve karadan sürüyor
İHA'nın aktardığına göre bölgenin ağaçlandırma sahası olması nedeniyle Edremit’ten kalkan 2 uçak daha Bergama’ya yönlendirildi.
Ekiplerin, yangın söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.