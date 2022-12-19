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    İzmir'de beton mikseri viyadükten uçtu: 1 ölü

    İzmir Bornova'da viyadükte kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metreden düzen beton mikserinin sürücüsü Eyüp Taşyuran hayatını kaybetti.
    • 19.12.2022 - 19:53
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    İzmir'de beton mikseri viyadükten uçtu: 1 ölü

    Saat 16.30 sıralarında Ankara Caddesini İzmir Çevreyoluna bağlayan viyadükte meydana gelen olayda, Eyüp Taşyuran idaresindeki 35 AAD 871 plakalı beton mikseri, çevreyoluna bağlanan viyadükte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

    20 metre yükseklikteki viyadükten düştü

    Yaklaşık 20 metre yükseklikteki viyadükten düşen beton mikseri kullanılamaz hale geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

    Sürücü hayatını kaybetti

    Polis ekipleri viyadükte ve kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araç içerisinde sıkışan evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Taşyuran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    DHA'nın haberine göre, Taşyuran'ın cenazesi savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Polisin kaza ile ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

    İzmir de beton mikseri viyadükten uçtu: 1 ölü #1

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    İzmir de beton mikseri viyadükten uçtu: 1 ölü #3

    İzmir de beton mikseri viyadükten uçtu: 1 ölü #4


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