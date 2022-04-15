Petrol
111.23
-0.07%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
594.588
1.48%
BTXN Coin
31.41
1.81%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Açık 13 C

    İzmir'de beton mikserinin çarptığı genç kız, öldü

    İzmir Bornova'da trafik ışıklarından yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki Büşra Koçak, beton mikserinin altında kaldı.
    • 15.04.2022 - 21:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de beton mikserinin çarptığı genç kız, öldü

    Saat 17.30 sıralarında İzmir'in Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi Işıkkent yol ayrımı yakınlarında meydana gelen olayda, trafik ışıklarının bulunduğu noktadan yolun karşısına geçmek isteyen Büşra Koçak'a, Ş.T.'nin kullandığı 35 HJP 88 plakalı beton mikseri çarptı.

    Aracın altında sürüklenen Büşra hayatını kaybetti

    DHA'nın haberine göre Koçak, aracın altında kalarak sürüklenirken, kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Koçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Koçak'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Beton mikseri sürücüsü Ş.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

    İzmir de beton mikserinin çarptığı genç kız, öldü #1


    İlginizi Çekebilir

    Alman Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ı kaçırmayı planlayanlara soruşturma
    Dünya

    Alman Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ı kaçırmayı planlayanlara soruşturma

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Claudia Heffner Peltz'in Osmanlı yadigarı kolyesi
    Magazin

    Claudia Heffner Peltz'in Osmanlı yadigarı kolyesi

    Görüş Bildir