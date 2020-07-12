İzmir'de bıçakla yaralanan kadın hayatını kaybetti

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Sabah saatlerinde bıçakla yaralanmış halde bulunan kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir kadın bıçakla yaralandı.

Güney Mahallesi 1148 Sokak bulunan apartmanın sakinleri, 43 yaşındaki Dilek Yüksel'in yardım çığlıklarını duydu.

MERDİVENDE YARALI BULUNDU

Apartmanın merdivenlerinde bıçakla yaralanmış halde bulunan Yüksel'in komşularının ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yüksel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAÇAN GÖRÜLMEDİ

Dilek Yüksel'in yaklaşık 5 ay önce apartmana taşındığını belirten apartman sakinleri, olayın ardından kaçan birisini göremediklerini söyledi.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ

Polis ekipleri, olayın intihar veya cinayet olup olmadığını belirlemek üzere çalışma başlattı.