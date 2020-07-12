Dolar
6.8612
0.0014%
Euro
7.7611
0.1535%
Altın
1798.58
-0.2689%
Borsa
114808.56
-0.8506%
G. Altın
396.959
-0.248%
Bitcoin
63644.24
-0.0606%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    İzmir'de bıçakla yaralanan kadın hayatını kaybetti

    Sabah saatlerinde bıçakla yaralanmış halde bulunan kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
    • AA
    • 12.07.2020 - 08:47
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de bıçakla yaralanan kadın hayatını kaybetti

    İzmir'in Konak ilçesinde bir kadın bıçakla yaralandı.

    Güney Mahallesi 1148 Sokak bulunan apartmanın sakinleri, 43 yaşındaki Dilek Yüksel'in yardım çığlıklarını duydu.

    MERDİVENDE YARALI BULUNDU

    Apartmanın merdivenlerinde bıçakla yaralanmış halde bulunan Yüksel'in komşularının ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yüksel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    KAÇAN GÖRÜLMEDİ

    Dilek Yüksel'in yaklaşık 5 ay önce apartmana taşındığını belirten apartman sakinleri, olayın ardından kaçan birisini göremediklerini söyledi.

    İNTİHAR MI CİNAYET Mİ

    Polis ekipleri, olayın intihar veya cinayet olup olmadığını belirlemek üzere çalışma başlattı.

    İzmir'de bıçakla yaralanan kadın hayatını kaybetti #1

    İzmir'de bıçakla yaralanan kadın hayatını kaybetti #2

    Görüş Bildir