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    İzmir’de binada patlama: 1’i çocuk 3 kişi yaralandı

    İzmir’in Aliağa ilçesinde iki katlı binanın birinci katında meydana gelen patlamada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralıların hastanede tedavisi devam ediyor.
    • 09.10.2022 - 06:08
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    İzmir’de binada patlama: 1’i çocuk 3 kişi yaralandı

    İzmir'in Aliağa ilçesi Kültür Mahallesi 227 Sokak’ta henüz belirlenemeyen bir sebepten 1. kattaki evden şiddetli bir patlama sesi duyuldu.

    Patlamanın etkisiyle evin camları kırılarak sokağa dağıldı. Sesi duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Olay yerine kısa süre içerisinde intikal eden itfaiye ve polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri alırken, patlama anında eve bulunan E.T., E.C. ve S.G., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

    "Patlama sesini duyunca yerimden fırladım"

    Patlamanın meydana geldiği binanın bitişiğinde oturan Emine Çelik, "Evde televizyon izlerken bir anda patlama sesini duydum. Sesi duyunca hemen yerimden fırladım dışarı çıktım. Çok şükür itfaiye ekipleri hemen geldi. Çok korktuk." diye konuştu.

    İHA'nın haberine göre, polis ekipleri meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    İzmir’de binada patlama: 1’i çocuk 3 kişi yaralandı #1

    İzmir’de binada patlama: 1’i çocuk 3 kişi yaralandı #2

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