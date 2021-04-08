İzmir'de binanın birinci katından düşen kişi ağır yaralandı

Tartıştığı sevgilisinin evinde kadının oğluna yakalanmamak için balkona çıkan buradan da yan binaya geçmeye çalışan kişi, birinci kattan düşerek ağır yaralandı.

İzmir’in Karabağlar ilçesi Reis Mahallesi Yıldız Caddesi'nde Özkan A. (37), eski kız arkadaşı Beyhan K'nin yaşadığı 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairesine geldi.

Dairede bir süre konuştuktan sonra Beyhan K. ile Özkan A. arasında tartışma çıktı.

BALKONA SAKLANDI

O sırada uyuyan Beyhan K'nin oğlunun odaya girmesi üzerine Özkan A., kendisini balkona kilitledi.

Daha sonra yanındaki bıçakla kendisini yaralayan Özkan A, balkondan birinci katta bulunan tadilat iskelesine indi.

BİTİŞİK BİNAYA ATLAMAYA ÇALIŞIRKEN DÜŞTÜ

Özkan A, iskeleden bitişik binanın balkonuna atlamaya çalışırken yere düştü.

Binadakilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Özkan A'yı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Özkan A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken Beyhan K, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Beyhan K'nin ifadesine başvurdu.

B.K., ifadesinde bir süre önce iletişimi kopardığı Özkan A'nın gece yarısı evine geldiğini belirtip, "Kendisiyle iletişimimi koparmama rağmen peşimi bırakmadı. Sürekli barışmak için benimle konuşmaya çalışıyordu. Gece evime geldiğinde alkollüydü. Ne yaptığını bilmez bir durumdaydı." dedi.