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    İzmir'de bir dükkanda yangın çıktı

    Bornova ilçesinde bir dükkanda çıkan yangın hasara yol açtı.
    • AA
    • 08.08.2020 - 06:52
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    İzmir'de bir dükkanda yangın çıktı

    İzmir Bornova 3. Sanayi Sitesi'nde araç yedek parçası satan bir dükkanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi.

    Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    1 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ

    Yangının sıçraması sonucu bitişikteki bir dükkanın içinde bulunan araçlar hasar gördü.

    İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

    Yangının çıktığı ve sıçradığı dükkanda hasar meydana geldi.

    İzmir'de bir dükkanda yangın çıktı VİDEO

    İzmir de bir dükkanda yangın çıktı #1

    İzmir de bir dükkanda yangın çıktı #2

    İzmir de bir dükkanda yangın çıktı #3

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