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    İzmir'de bir genç kadın, işe giderken yumruklu saldırıya uğradı

    İzmir'in Konak ilçesinde işe giden genç kadın, sokak ortasında saldırıya uğradı. Genç kadına saldıran Suriye uyruklu kişi tutuklandı.
    • DHA
    • 30.11.2021 - 21:54
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 22:14
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    İzmir'de bir genç kadın, işe giderken yumruklu saldırıya uğradı

    Dün saat 10.00 sıralarında İzmir'in Konak ilçesi Alsancak Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı'nda meydana gelen olayda, bir mağazada çalışan Tuğba Serbest, işe gittiği sırada, Suriye uyruklu İbrahim Talep'in saldırısına uğradı.

    YUMRUK ATILAN GENÇ KADIN BAYILDI

    Serbest'e yumruk atan saldırgan hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, kadın ise aldığı darbe sonucu savrularak düştü. Bayılan Serbest'e yardıma koşan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İbrahim Talep'i takip eden bir vatandaş ise polis ekiplerine yerini bildirip, saldırganın yakalanmasını sağladı.

    İzmir'de bir genç kadın, işe giderken yumruklu saldırıya uğradı VİDEO

    İzmir de bir genç kadın, işe giderken yumruklu saldırıya uğradı #1

    SALDIRGAN ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan saldırgan polis merkezine götürülürken, talihsiz kadın ise kaldırıldığı Alsancak Nevvar- Salih İşgören Devlet Hastanesinde tedavi edildi. Tedavisinin ardından taburcu olan Serbest, polis merkezine giderek şüpheli İbrahim Talep'ten şikayetçi oldu. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen Talep, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede bugün tutuklandı.

    İzmir de bir genç kadın, işe giderken yumruklu saldırıya uğradı #2

    OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

    Öte yandan, Tuğba Serbest'in uğradığı saldırı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; İbrahim Talep'in, kolları açık bir şekilde yürüdüğü sırada, yanından geçen Tuğba Serbest'e bir anda yumruk attığı, talihsiz kadının aldığı darbe sonucu savrularak düştüğü ve saldırganın hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği anlar yer aldı.

    İzmir de bir genç kadın, işe giderken yumruklu saldırıya uğradı #3

    İzmir de bir genç kadın, işe giderken yumruklu saldırıya uğradı #4

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