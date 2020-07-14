İzmir'de bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü

İzmir'de bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü

Yanında bıçakla talihsiz kadının yanına giden ve çıkan tartışma sonrası eski eşini öldüren zanlı, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde Sultan K. (32) isimli kadın, Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinin önünde bir süre önce boşandığı eski eşi Erdal D. (37) ile karşılaştı.

Eski koca, burada ayrıldığı eski eşiyle tartışmaya başladı.

BIÇAKLA SALDIRDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Erdal D,. yanında taşıdığı bıçağı talihsiz kadına sapladı. Aldığı bıçak darbesiyle yere yığılan Sultan K.'yi gören çevre sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Sultan K.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık ekipleri tarafından Seferihisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz kadın, ameliyata alındı. Sultan K., burada doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS, ZANLIYI YAKALADI

Eski eşini bıçaklayarak olay yerinden kaçan Erdal D. ise, kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.