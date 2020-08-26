İzmir'de bir kadın sokak ortasında tuvaletini yaptı

Yanı başında yemek yiyenlere aldırmadan tuvaletini yapan kadın, aynı yere bozuk para fırlatarak temizlenmesini istedi. Gündüz vakti şaşkınlığa neden olan olay, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir’in Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki kafelerin bulunduğu sokağa giren kadın, masalarda yemek yiyenlere aldırmadan dizlerini kırıp, eteğini sıyırarak, yere tuvaletini yaptı.

Bu sırada müşteriler ve kafe çalışanları, olayı şaşkınlıkla izledi.

MASKESİNİ TUVALET KAĞIDI GİBİ KULLANDI

Tuvaletini yaparken, çevredekilere gülümseyen kadın, maskesini ise tuvalet kağıdı gibi kullanarak, yere attı. Kadın, daha sonra toparlanıp, yoluna devam etti.

İzmir'de tuvaletini sokağa yapan kadın temizlenmesi için para fırlattı İZLE

YERE DE BOZUK PARALAR BIRAKTI

Kafe çalışanı Feyyaz Or, “Burada müşterilerimizle ilgilenirken, bir anda hanımefendi geldi. Hiçbir şey söylemedi. Karşı duvarın kenarına çömeldi ve tuvaletini yapmaya başladı. Çok şaşırdık. 2- 3 dakika herkes izledi sonra kalktı, üstünü başını toparladı ve yola devam etti. Bir anda durdu, bir şey unutmuş gibi geri döndü. Yere, ‘Alın temizleyin’ der gibi 3-4 TL bozuk para attı. Sonra şalını atarak, masada oturan kadınlara gülümseyip, gitti. Arkasına bile bakmadı. Şok içinde kaldık. İlk defa böyle bir şey görüyorum.” diye konuştu.

“MASKENİN DÜŞTÜĞÜ DURUMA BAK”

Sokakta mekan işleten Ferhat Karakaya ise “Uzun yıllardır Alsancak'ta çalışıyorum. Başıma ilk defa böyle bir şey geldi. Sokağın ortasında, öğle vakti, herkesin içinde olmayacak şeyleri yapıyorlar. Maskenin düştüğü duruma bak. Maskeyle silip atıyor. İnsanların yoğun olduğu bir zamanda, sürekli insan geçişinin olduğu yerde oluyor tüm bunlar. Bu durum bizi üzdü.” dedi.