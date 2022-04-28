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    İzmir'de bir kişi, barınakta ölü bulundu

    İzmir Buca'da hayvancılıkla uğraşan Naim Özlüsoylu, kaldığı barınakta bacağından vurulmuş olarak ölü bulundu. Özsoylu'nun kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.
    • 28.04.2022 - 19:05
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    İzmir'de bir kişi, barınakta ölü bulundu

    Dün akşam İzmir'in Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki ormanda meydana gelen olayda, küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Naim Özlüsoylu, kaldığı barınakta hareketsiz yatarken bulundu.

    Hayatını kaybettiği belirlendi

    DHA'nın haberine göre, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Özlüsoylu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede, Özsoylu'nun bacağında birkaç saçma olduğu tespit edildi.

    Bacağındaki saçmalara bağlı kan kaybı yaşamadığı anlaşılan Naim Özsoylu'nun kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek.

    İzmir de bir kişi, barınakta ölü bulundu #1

     

     

     


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