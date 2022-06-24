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    İzmir'de bir kişi define aramak için kazdığı çukura kendisi düştü

    İzmir Kemalpaşa'da define aramak için kaçak kazı yaptığı iddia edilen Murat Y. (48), 10 metre derinliğindeki çukura düşerek yaşamını yitirdi.
    • 24.06.2022 - 00:01
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 00:10
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    İzmir'de bir kişi define aramak için kazdığı çukura kendisi düştü

    Dün gece saatlerinde İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Dereköy Mahallesi Karabel Geçidi Hitit Kaya mevkisinde meydana gelen olayda, sarp arazide define aramak için Murat Y.'den 2 gündür haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

    10 metrelik çukurda bulundu

    Jandarma ekipleri Murat Y.'yi bulmak için bölgede arama çalışmaları başlattı. Yapılan aramada Murat Y. seyir terası altında 10 metre derinlikteki çukurda bulundu.

    Hayatını kaybetti

    DHA'nın haberine göre, ekipler tarafından çukurdan çıkartılan Murat Y.'nin yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Murat Y.'nin cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede, define aramak için kullanılan materyaller bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    İzmir'de bir kişi define aramak için kazdığı çukura kendisi düştü VİDEO

    İzmir de bir kişi define aramak için kazdığı çukura kendisi düştü #1

    İzmir de bir kişi define aramak için kazdığı çukura kendisi düştü #2

    İzmir de bir kişi define aramak için kazdığı çukura kendisi düştü #3

    İzmir de bir kişi define aramak için kazdığı çukura kendisi düştü #4

    İzmir de bir kişi define aramak için kazdığı çukura kendisi düştü #5

    İzmir de bir kişi define aramak için kazdığı çukura kendisi düştü #6

    İzmir de bir kişi define aramak için kazdığı çukura kendisi düştü #7

    İzmir de bir kişi define aramak için kazdığı çukura kendisi düştü #8

    İzmir de bir kişi define aramak için kazdığı çukura kendisi düştü #9

    İzmir de bir kişi define aramak için kazdığı çukura kendisi düştü #10


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