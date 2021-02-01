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    İzmir'de bir kişi evini ateşe verip kaçtı

    Konak ilçesinde, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kişinin evini ateşe verdikten sonra olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, yangında maddi hasar oluştu.
    • İHA
    • 01.02.2021 - 02:37
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 02:53
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    İzmir'de bir kişi evini ateşe verip kaçtı

    İzmir’in Konak ilçesi Küçükada Mahallesi 3552 Sokak’ta meydana gelen olayda, 3 katlı binanın birinci katı iddiaya göre madde bağımlısı olduğu ileri sürülen S.G., tarafından ateşe verildi.

    EVİNİ ATEŞE VERİP KAÇTI

    Bina sakinleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, yalnız yaşadığı ve evini yaktığı ileri sürülen S.G., olay yerinden kaçtı.

    Yangın sonrası evde maddi hasar meydana gelirken, olay yerinden kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.

    İzmir'de bir kişi evini ateşe verip kaçtı İZLE


    İzmir de bir kişi evini ateşe verip kaçtı #1

    İzmir de bir kişi evini ateşe verip kaçtı #2

    İzmir de bir kişi evini ateşe verip kaçtı #3

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