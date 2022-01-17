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    İzmir'de bir kişi evinin önünde ölü bulundu

    İzmir'de yaşadığı apartmanın girişinde hareketsiz yatan trans bireyin bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Polisin olay ile ilgili incelemeleri devam ediyor.
    • İHA
    • 17.01.2022 - 01:11
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    İzmir'de bir kişi evinin önünde ölü bulundu

    İzmir'de dün akşam saatlerinde Üçkuyular Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki bir apartmanda trans birey ölü bulundu.

    Apartman girişinde bir kişinin yerde yattığını görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekiplerce yapılan incelemelerde, apartmanda yaşayan ve trans birey olduğu ileri sürülen Günay Özyıldız’ın (48) ensesinden bıçaklandığı belirlendi.

    Bunun üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri çağırıldı. Adrese gelen sağlık ekipleri Özyıldız’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

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    POLİS OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

    Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Özyıldız’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, cinayetin kim veya kimler tarafından işlediğine dair polis ekiplerince geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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