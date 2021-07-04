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- İzmir'de bir kişi göğsünden bıçaklandı
İzmir'de bir kişi göğsünden bıçaklandı
Göğsünden bıçaklanan Adem Görür ağır yaralanırken, M.Z. ise hızla olay yerinden kaçtı. Görür'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
- İHA
- 04.07.2021 - 09:09
- Güncelleme : 04.07.2021 - 09:11
İzmir'in Bornova ilçesinde alkollü oldukları belirlenen, Adem Görür ile M.Z. arasında bulundukları restoranda tartışma çıktı.
Restorandan dışarıya taşınan tartışma kısa bir süre içerisinde kavgaya döndü.
GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
Kavga sırasında M.Z., cebinden çıkardığı bıçakla Adem Görür’ü göğsünden bıçakladı.
Görür kanlar içerisinde yere yığılırken, M.Z. ise hızla olay yerinden kaçtı.
Ağır yaralanan Görür, vatandaşlar tarafından İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, ameliyata alındı.
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Ameliyata alınan Görür’ün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekiplerinin firari şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.