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    İzmir'de bir kişi göğsünden bıçaklandı

    Göğsünden bıçaklanan Adem Görür ağır yaralanırken, M.Z. ise hızla olay yerinden kaçtı. Görür'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
    • İHA
    • 04.07.2021 - 09:09
    • Güncelleme : 04.07.2021 - 09:11
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    İzmir'de bir kişi göğsünden bıçaklandı

    İzmir'in Bornova ilçesinde alkollü oldukları belirlenen, Adem Görür ile M.Z. arasında bulundukları restoranda tartışma çıktı.

    Restorandan dışarıya taşınan tartışma kısa bir süre içerisinde kavgaya döndü.

    GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

    Kavga sırasında M.Z., cebinden çıkardığı bıçakla Adem Görür’ü göğsünden bıçakladı.

    Görür kanlar içerisinde yere yığılırken, M.Z. ise hızla olay yerinden kaçtı.

    Ağır yaralanan Görür, vatandaşlar tarafından İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, ameliyata alındı.

    İzmir de bir kişi göğsünden bıçaklandı #1

    HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

    Ameliyata alınan Görür’ün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

    Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekiplerinin firari şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

    İzmir de bir kişi göğsünden bıçaklandı #2

    İzmir de bir kişi göğsünden bıçaklandı #3

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